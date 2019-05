Príncipe William e Kate Middleton ainda não conhecem filho de Meghan Markle e de príncipe Harry

13/05/2019 | 11:09



Uma semana após o nascimento de Archie Harrison, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, os tios príncipe William e Kate Middleton ainda não conhecem o pequeno. As informações são do jornal Daily Mail, que divulgou que o príncipe Charles, pai de Harry e avô de Archie, também não teve a oportunidade de ficar frente à frente com o mais novo herdeiro ao trono britânico.

Ao que tudo indica, Charles e sua esposa, Camilla Parker-Bowles, irão conhecer o neto nesta semana, quando já estão de volta à Inglaterra após viagem para a Alemanha. Os duques de Cambridge, William e Middleton, também devem conhecer Archie em breve. Logo após a chegada do bebê, o príncipe William e Kate Middleton chegaram a declarar em comunicado oficial que mal podiam esperar para conhecer o sobrinho.

Por enquanto, apenas a rainha Elizabeth II e o marido, príncipe Philip, além da mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, tiveram a oportunidade de conhecer Archie. Nas redes sociais da família real britânica, eles aparecem apreciando o bebê, que fica no colo da mamãe de primeira viagem.

Mas Meghan parece ter planos diferentes do esperado e não deve ficar muito tempo em família nos próximos dias. De acordo com o The Sun, a duquesa de Sussex estaria planejando se isolar por 40 dias, seguindo uma prática chinesa chamada Zuo Yuezi, que conheceu depois de receber um livro de sua mãe.

A publicação The First Forty Days: The Essential Art of Nourishing the New Mother, que em tradução livre se chama Os Primeiros Quarenta Dias: A Arte Essencial de Preservar a Nova Mãe, diz que as novas mães devem hibernar por cerca de 30 dias, além de não receberem visitantes ou terem interação com o mundo exterior, o que significa que Meghan deverá evitar as redes sociais e também eventos públicos, apenas se concentrando nos cuidados com Archie.

Uma fonte revelou que a duquesa não possui compromissos oficiais até outubro e que deve seguir alguns preceitos do livro, embora não se isole completamente:

- Doria falou com Meghan constantemente durante a gravidez e não poderia ter sido mais favorável. Ela recebeu a dica deste livro, leu e depois o enviou para Meghan, que disse que se tornara sua 'bíblia' - ela quer adotar os princípios-chave na medida em que seu status real o permitir. Obviamente, ela não pode se isolar completamente do mundo exterior, mas ela e o príncipe Harry estão de acordo que seus visitantes nas primeiras duas semanas serão apenas membros da família, contou informante à publicação.