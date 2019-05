Após cancelar shows, Ludmilla comemora Dia das Mães em hospital com a família

13/05/2019 | 10:15



Ludmilla teve de cancelar dois shows que faria em São Paulo, um na cidade de Lorena e outro em Cruzeiro, por causa de problemas de saúde. As apresentações ocorreriam neste sábado (11).

A cantora também não pode participar do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, neste domingo, 12, por causa de uma lombalgia. Com fortes dores na lombar, Ludmilla foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Cruzeiro.

"A cantora lamenta não poder fazer os shows, estar com os fãs e todo público que estaria presente. Mas, por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente a impediram de fazer o que mais ama: cantar", diz a assessoria de imprensa de Ludmilla.

No perfil oficial dela no Instagram, a cantora publicou uma foto na qual aparece no leito do hospital no Dia das Mães. "Sempre juntas, não importa o que aconteça. Feliz Dia das Mães, amo vocês", escreveu na imagem em que aparece com a mãe, Silvana Oliveira, e a avó, Vilma Salles.