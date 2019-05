Sabrina Sato revela à Eliana que romantizou parto de Zoe e que não queria cesárea

13/05/2019 | 10:09



Sabrina Sato abriu o coração para Eliana no último domingo, dia 12, quando participou do programa da apresentadora no SBT em homenagem ao Dia das Mães. A japa, claro, falou sobre sua primeira experiência com a maternidade e como está sendo cuidar da pequena Zoe, revelando que ela e Duda Nagle já planejam aumentar a família:

- Esse momento é muito especial, ainda nem acredito. E tá só começando! A família ainda vai aumentar bastante. Vou esperar ainda um ano, dois..., explicou ela.

Durante o bate-papo, Sabrina confessou que teve medo de engravidar, mas depois que soube que estava à espera de um bebê sua vida mudou completamente:

- Sempre sonhei em ser mãe, só eu não tinha coragem. Tinha medo de falhar, de não dar conta, de atrapalhar minha carreira. Por tudo isso, enrolei um pouco. No mesmo dia que eu descobri que tava gravida, eu já escutei o coração batendo, então me emocionei muito, já comecei a chorar. Nesse mesmo dia eu também descobri que era de risco.

O nascimento de Zoe, no entanto, não aconteceu da forma como Sabrina planejava. Depois de mais de 24 horas em trabalho de parto, a apresentadora desistiu do parto normal e foi para a cesárea. Para Eliana, ela relembra que a decisão foi muito difícil e romantizou muito a ideia de ter um parto natural:

- Eu romantizei. Demorei para aceitar, então sofri muito depois que ela nasceu. Não aceitava. Demorou até para cicatrizar minha cesárea, mas que o normal, porque eu não aceitava a cesárea. Não queria ter passado pelo corte. Quando médica falou que tinha que ir para a cesárea ela falou: O parto não é mais importante que sua filha, não posso deixar vocês correrem risco. Eu tive as contrações, a dilatação, mas ela não desceu o suficiente. Mas tudo valeu muito a pena, porque a hora que você vê aquela carinha, não importa por onde ela saiu, eu nunca vou esquecer desse momento. É o mais feliz e importante da minha vida.

A participação da apresentadora ainda teve momentos para lá de descontraídos. Além de brincar de karaokê com Eliana, Sabrina também dançou, passou trote, comeu pratos exóticos e contou algumas curiosidades sobre sua vida, como o fato de não pagar boletos, pois sua irmã cuida de toda a parte financeira de sua vida.

Em momento fofo com a filha da loira, Manuela, Sabrina foi surpreendida pela curiosidade da pequena, que quis tocar na verruga que a beldade possui na testa. Para a apresentadora, Sabrina explicou que já pensou em tirar sua marca registrada, no entanto, mudou de ideia por causa de sua mãe, dona Kika. Hoje, ela só pensa em diminuir o tamanho da pinta em 3D, como ela mesmo brinca:

- Minha mãe fica falando para eu não tirar. Ela gosta tanto da verruga que eu falei que não vou tirar. To tentando diminuir ela agora.