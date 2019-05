13/05/2019 | 09:22



O premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, anunciou a construção de um novo assentamento no território sírio ocupado das Colinas Golan, em homenagem ao presidente Donald Trump, que em março reconheceu o local como israelense. O anúncio de Trump foi polêmico, pois contradiz o consenso internacional de não reconhecer as Colinas Golan, ocupadas em 1967, como território israelense. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.