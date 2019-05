Secovi: vendas e lançamentos de imóveis crescem 14,3% e 32,9% em março em SP

13/05/2019 | 07:28



O mercado de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo teve expansão das vendas e dos lançamentos em março, de acordo com pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

As vendas em março chegaram a 2.987 unidades, montante 14,3% maior do que no mesmo mês do ano passado. As vendas acumuladas em 12 meses totalizaram 30.961 unidades, um crescimento de 15,8% em comparação com os 12 meses anteriores.

Já os empreendimentos lançados em março somaram 2.081 unidades, número 32,9% acima do visto no mesmo mês do ano passado. Os lançamentos acumulados em 12 meses alcançaram 37.706 unidades, um avanço de 19,8%.

A pesquisa do Secovi-SP apurou que os empreendimentos de médio e alto padrão responderam pela maior parte dos lançamentos e das vendas no começo deste ano, enquanto os projetos do Minha Casa Minha Vida (MCMV) tiveram uma participação menor. O movimento indica uma recuperação do setor de médio e alto padrão, mais afetado pela crise nacional, que provocou uma enxurrada de vendas canceladas nos últimos anos.

A capital paulista fechou o mês com 20.376 unidades no estoque disponíveis para venda, incluindo imóveis na planta, em obras e recém-construídos. O estoque cresceu 5,5% em um ano.