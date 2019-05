Morador de rua é assassinado em Sto.André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/05/2019 | 07:00



A Polícia Civil de Santo André está em busca do responsável por ter matado um morador de rua, na noite de sábado, na Rua Visconde de Mauá, altura do 554, Vila Assunção. Identificado como Sebastião Lopes dos Santos, 40 anos, o homem morreu no local após ser atingido por disparos de arma de fogo no abdômen e braço direito.

Em depoimento à polícia, testemunhas afirmaram que, por volta das 20h15, Santos caminhava pela rua quando um homem desceu de um carro Mercedes-Benz, prata, e foi na direção da vítima disparando seis tiros. Os vizinhos do entorno disseram ainda que Santos tentou correr, mas caiu poucos metros depois. A Polícia Militar foi acionada e encontrou Santos já morto, com também ferimento na cabeça devido à queda.

A investigação trabalha agora para localizar o suspeito com base nas imagens de segurança das casas vizinhas ao local do crime que captaram o momento do assassinato. De acordo com depoimentos, o criminoso vestia calça jeans, camiseta clara e boné branco de aba preta. O caso foi registrado no 1º DP (Centro) da cidade.

Trata-se do segundo crime do tipo neste ano em Santo André. No mês passado, José Severino Vieira, 59, foi preso por matar um morador de rua no terminal rodoviário da cidade. Ele usou um porrete com pregos para atingir a vítima e depois ateou fogo.