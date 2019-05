Procurado pela Justiça é detido em Santo André

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



12/05/2019 | 21:17



Procurado pela Justiça por cometer crime de assalto à mão armada (artigo 157), o ajudante Carlos Alberto Miranda dos Santos, 24 anos, foi preso ontem no cruzamento da Avenida Queiroz dos Santos com a Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro de Santo André, por volta das 9h40.

Natural de Olinda (PE), Santos foi visto ao andar pela via em atitude suspeita, e por esta razão foi abordado por policial militar que realizava patrulhamento no local. Mesmo não portando nada ilícito, consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) apontou que ele era procurado.

O rapaz foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial) da cidade onde o delegado deu voz de prisão. Até o fechamento desta edição, Santos estava na detido na delegacia à disposição da Justiça.