Homem é morto no Rio durante discussão no trânsito

12/05/2019 | 19:07



Um homem de 50 anos foi morto com pelo menos um tiro após uma discussão no trânsito, em Jacarepaguá (zona oeste do Rio), na noite deste sábado, 11.

Marcio Fernandes Carpintier, sua mulher e as filhas de 4 e 16 anos haviam saído de um shopping na Barra da Tijuca, na mesma região, e seguiam de carro para um restaurante na Freguesia, região de Jacarepaguá, onde jantariam.

Quando trafegavam pela Avenida Tenente Muniz de Aragão, na Gardênia Azul (outra região de Jacarepaguá), Carpintier se desentendeu com um motociclista. Ele teria abaixado o vidro e xingado o rapaz.

O motociclista perseguiu o carro de Carpintier e atirou ao menos uma vez em direção ao veículo. O tiro atravessou o carro e atingiu a nuca do motorista, que perdeu o controle.

O veículo subiu na calçada e só parou ao bater contra um portão. O motorista morreu na hora. Seus familiares não se feriram. O motociclista fugiu e não havia sido identificado até a tarde deste domingo, 12.