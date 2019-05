Mauricio de Sousa posta foto com o filho e genro e fãs elogiam: - Que casalzão

12/05/2019 | 17:09



Mauricio de Sousa que está no auge dos seus 83 anos de idade, mostrou para todo mundo que não é um senhor quadrado e que apoia e defende a homossexualidade dentro e fora da sua casa. O grande criador da Turma da Mônica arrancou muitos suspiros dos seus fãs no Instagram.

No último sábado, dia 11, Mauricio compartilhou nas suas redes sociais uma foto que está seu filho, Mauro Sousa, e o namorado dele, Rafael Piccin, todos sentados ao redor de uma mesa sorrindo muito e tomando um belo de um café da tarde. Na legenda, o desenhista publicou:

- Em casa, com o filho Mauro, que inspirou o personagem Nimbus, e o companheiro dele, meu genro, Rafael.

Os fãs, claro, ficaram enlouquecidos com a publicação e não conseguiram esconder o tamanho da felicidade em ver algo deste estilo no perfil do artista. E compartilharam nos comentários:

- Você é a pessoa mais incrível desse mundo.

- Coisa linda! Por isso te admiro tanto e você me inspira.

- Mauro é muito lindo! Que casalzão esses dois, tá louco.

Que maravilhoso, né?