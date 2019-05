Madonna pede opinião das filhas para um figurino

12/05/2019 | 17:09



Madonna que está divulgando o seu novo álbum, Madame X, resolveu publicar nas suas redes sociais um vídeo pra lá de descontraído. A cantora estava se arrumando no camarim e chegou a pedir a opinião das filhas para escolher melhor a peça de roupa.

Enganado está quem pensa que as filhas não fizeram nada. As meninas fizeram questão de mostrar que não fazem corpo mole quando o assunto é palpitar e foram bem exigentes com Madonna. A cantora estava vestida com uma jaqueta preta e vermelha e a primeira a aprovar o look foi a sua filha mais velha, Lourdes Maria.

No vídeo dá para notar o quanto Lourdes junto com as irmãs adotivas Mercy James, Estere e Stelle estavam atentas para a grande avaliação do figurino da artista. Quando Madonna resolveu trocar a jaqueta mais básica por uma peça cheia de cores e muito mais extravagantes, fica nítido as cabeças balançando em tom negativo e de reprovação. Que bom que o relacionamento da cantora com a filha é super tranquilo neste aspecto e que ela está super aberta para entender a posição delas, né?