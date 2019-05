12/05/2019 | 17:09



A atriz Peggy Lipton que ganhou fama pelos seus papéis nas séries Mod Squad, Twin Peaks e por fazer uma participação em Feiticeira, morreu no dia 12 de maio aos 72 anos de idade após uma grande batalhar contra o câncer.

Quem confirmou a morte da atriz foram as filhas, Rashida e Kidada Jones, fruto de seu casamento com o produtor musical Quincy Jones em uma nota à imprensa americana. No comunicado elas diziam:

- Estamos desconsoladas que nossa querida mãe tenha morrido de câncer

Que triste, né?