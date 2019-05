Personalidades usam redes sociais para homenagear mães e filhos

12/05/2019 | 16:58



Só o tradicional almoço de domingo e a lembrancinha não são mais suficientes. Nos últimos anos, a homenagem através das redes sociais é praticamente "obrigatória", sobretudo no mundo de artistas e personalidades. Neste domingo, 12, não é diferente.

Muitos artistas decidiram homenagear suas mães, como Sandy. "Mãe, obrigada por amparar minhas costas, por não de me deixar cair! Mesmo. Sempre. Te amo!", escreveu a cantora no Instagram.

Os apresentadores Luciano Huck e Angélica também usaram as redes sociais para falar sobre o amor materno. "Viva essa filha, mãe, avó e bisavó que nós amamos", escreveu Angélica em uma montagem em que aparecem a mãe, a avó e bisavó dela. Luciano preferiu publicar um vídeo: "E esta é a minha, que amo com todas as minhas forças, admiração, respeito, amizade e boas risadas".

O padre Fábio de Melo escreveu um texto emocionante em homenagem à mãe, que aparece segurando uma boneca muito parecida com um bebê de verdade. "Dar bonecas à senhora é um gesto simbólico. Presenteio na mulher grandiosa que a senhora é, a menina que sempre sonhou em ter os brinquedos da vitrine. Sou privilegiado por ter sido feito pela senhora, por ter sido seu hóspede durante o momento em que Deus me concedia o direito à vida. Obrigado por ter escolhido me amar", publicou.

A atriz Thaís Fersoza registrou o momento em que aparece com os dois filhos, frutos da união com o cantor Michel Teló. "Que vocês tenham em mim o amparo, a força e a referência! Que vocês sejam felizes, que busquem o caminho de vocês sempre na certeza de que estarei aqui para tudo", declarou.

A jornalista Sandra Annenberg publicou uma foto ao da filha: "Não, nenhum abraço é mais gostoso e nenhum amor é maior! Sim, ser mãe é a grande experiência da vida! Obrigada, filha, por me dar a chance de viver essa aventura maravilhosa".

Ao lado da sogra, a jornalista Leda Nagle, Sabrina Sato segura a pequena Zoe. Mas a homenagem foi publicada por Duda Nagle nas redes sociais. "Feliz Dia das Mães, em especial para essas duas mães da minha vida que tanto amo", escreveu o ator.

Outras personalidades internacionais também fizeram publicações no Instagram no Dia das Mães, como Khloe Kardashian e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama.