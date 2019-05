Da Redação



12/05/2019 | 17:05



Duas pessoas acabam de morrer e cinco ficaram feriadas após acidente envolvendo um carro e um ônibus na Estrada da Cama Patente, em São Bernardo (altura do bairro do Alvarenga).

Das feridas, quatro foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a quinta, um menor de idade, foi levado ao Hospital das Clínicas, na Capital, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, de acordo com as informações prévias do Corpo do Bombeiros.