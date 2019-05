Cinco documentários em cartaz na cidade de São Paulo

12/05/2019 | 16:40



Amazônia, O Despertar da Florestania

(Brasil/2016, 110 min) - Documentário. Dir. Christiane Torloni/ Miguel Przewodowski. Por meio de entrevistas e depoimentos, especialistas discutem a importância da floresta e como ela foi essencial para a formação da identidade brasileira. Além disso, dados mostram como o País tem lidado com sua preservação.

Inezita

(Brasil/2019, 85 min.) - Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. Com Inezita Barroso, Ruth De Souza, Ary Toledo. Tendo comandado o programa "Viola, Minha Viola" por mais de 30 anos, Inezita Barroso foi um dos grandes expoentes da música popular brasileira. No entanto, a caminhada até o sucesso não foi nada fácil. Nascida em 1925, a artista teve que romper com preconceitos e estigmas que excluíam as mulheres da cena musical sertaneja do país, além de batalhar muito para mostrar seu valor como pesquisadora folclórica.

A Parte do Mundo que Me Pertence

(Brasil/2017, 84 min) - Documentário. Dir. Marcos Pimentel. Com Gabriel Lucas Câmara, Zé EustáquioSouza, Lorena Soares. O diretor percorre as ruas de Belo Horizonte para descobrir quais são os sonhos das pessoas que passam por ele. 14 anos.

Tunga, o Esquecimento das Paixões

(Brasil/2018, 73 min) - Documentário. Dir. Miguel de Almeida. Com Tunga, Marina Lima, Cildo Meireles. Traz a trajetória do escultor, desenhista e artista performático conhecido como Tunga, o primeiro artista contemporâneo do mundo a ter uma obra no Louvre, em Paris.

Varda Por Àgnes

(Varda par Agnès, França/2019, 115 min) - Documentário. Dir. Agnès Varda. Com Agnès Varda. Último filme da diretora francesa considerada a mãe da Nouvelle Vague. No longa, ela explora o seu processo criativo e mostra em detalhes o método "storytelling", que ela prefere chamar de "cine-writing", usado em grande parte de sua obra. Livre.