FMI diz ter chegado a acordo preliminar com Paquistão para resgate de US$ 6 bi

12/05/2019 | 16:19



O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou ter chegado a um acordo preliminar com o Paquistão para um resgate de US$ 6 bilhões nos próximos três anos para financiar amplas reformas econômicas no país. O enviado do FMI, Ernesto Ramirez Rigo, disse em um comunicado neste domingo que os dois lados chegaram a um acordo sujeito à aprovação da diretoria e do conselho executivo do FMI.

O Paquistão havia inicialmente buscado um resgate de US$ 8 bilhões para enfrentar uma crise fiscal de longo prazo e manteve meses de negociações com o fundo. Os EUA, que exercem grande influência sobre o FMI, disseram que a instituição não deveria financiar os bilhões de dólares em empréstimos que o Paquistão obteve da China como parte da Iniciativa "Um Cinturão, uma Rota". Fonte: Associated Press.