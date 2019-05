Eleito melhor piloto no GP da Espanha, Verstappen comemora terceiro pódio no ano

12/05/2019 | 15:28



Escolhido como o melhor piloto no GP da Espanha da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, comemorou o seu 24º pódio na carreira, após largar em quarto no grid em Barcelona, e explicou a estratégia utilizada para superar Sebastian Vettel, da Ferrari, ainda na primeira curva da prova realizada neste domingo.

Verstappen disse que evitou entrar com tudo na confusão da primeira curva e conseguiu a terceira colocação graças a um erro de Vettel, que travou seus pneus e garantiu a chance de ultrapassagem do holandês.

"Foi uma primeira curva agitada, por isso recuei e acabei conseguindo uma boa posição para o restante da primeira volta", disse o piloto da Red Bull. Ele completou dizendo que tentou ainda se aproximar do finlandês Valtteri Bottas na segunda colocação, mas destacou que os carros da Mercedes estavam muito à frente.

"A Mercedes estava muito rápida hoje, mas nós fomos competitivos depois de então. Estou feliz por estar no pódio", comemorou Verstappen ao sair do seu carro.

O GP da Espanha foi o terceiro pódio de Verstappen em cinco corridas da temporada até agora, deixando-o em terceiro lugar na classificação geral do Mundial de Pilotos, com 66 pontos, à frente da dupla da Ferrari. Vettel está em quarto, com 64 pontos, e o monegasco Charles Leclerc em quinto, com 57.

A próxima etapa da Fórmula 1 é o tradicional GP de Mônaco, que será realizado no dia 26 de maio, no circuito de Montecarlo.