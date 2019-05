Filho de Michael Jackson se forma da na faculdade e posa ao lado da avó

12/05/2019 | 15:10



Finalmente uma notícia boa para a família de Michael Jackson, afinal, os últimos meses tem sido bem turbulentos para eles por conta do documentário que envolve o nome do rei do pop. Mas desta vez não foi realmente nenhuma polêmica que colocou o nome da família Jackson nos holofotes novamente.

O filho mais velho do cantor, Prince Jackson, se formou em administração nos Estados Unidos e resolveu compartilhar algumas fotos deste dia tão especial. E uma das pessoas que esteve presente foi a mãe de Michael, Katherine Jackson. Na legenda da publicação, o garoto de 22 anos de idade agradeceu ao tio TJ por toda a força dada para ele conseguir concluir o curso.

- Ontem me formei na Loyola Marymount Universisty, na escola de negócios com foco em empreendedorismo. Conheci tantas pessoas e aprendi tanto que a experiência sozinha vale a pena. Gostaria de poder agradecer a todos que me ajudaram a chegar ao fim, mas infelizmente não estão todos aqui. Mas o maior agradecimento vai para o TJ Jackson e seus irmãos, Taryl e Taj, que continuaram me incentivando a me formar e terminar meu curso quando eu queria sair. Sinceramente, não posso dizer se tudo valeu a pena, mas tenho orgulho do meu diploma, pois acredito que é uma prova da minha dedicação e disciplina. Sou grato pela educação de uma pessoa toda e pela implementação dos valos dos jesuítas, porque acredito que inspiram graduados como eu a continuarem mudando o mundo para o melhor.

