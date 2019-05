Fernanda Lima desmente volta de Amor & Sexo: Estou imersa em minha gravidez

12/05/2019 | 15:09



Depois de diversas polêmicas, o destino do programa Amor & Sexo, da Globo, comandado por Fernanda Lima, ficou incerto. Diversos boatos surgiram sobre se a atração continuaria ou não, e se as gravações seguiriam com a apresentadora grávida - Fernanda está esperando o terceiro filho, a primeira menina, de seu casamento com Rodrigo Hilbert.

Agora, em pronunciamento feito em seu Instagram, a apresentadora falou sobre se comandará o programa durante a gravidez:

- É lamentável que em tempos tão sombrios eu tenha que desmentir algumas notas de imprensa e suas fontes equivocadas. Antes que essas bobagens se propaguem, esclareço que não haverá gravação de Amor e Sexo esse ano. Estou absolutamente imersa em minha gravidez e não conseguiríamos criar uma nova temporada a tempo do bebê nascer. Em nome do respeito que tanto defendo no programa e contra a polêmica difamatória, quero deixar claro a todos que me acompanham que toda e qualquer notícia relacionada ao meu trabalho será divulgada aqui no meu Instagram ou pela própria emissora. Muito amor para todos vocês.