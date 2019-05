Velório de Lúcio Mauro será aberto ao público

12/05/2019 | 15:09



Como havia sido confirmado anteriormente por Lúcio Mauro Filho, realmente seu pai veio a falecer na noite do último sábado, dia 11. O ator e comediante que morreu aos 92 anos de idade acabou falecendo por conta de alguns problemas antigos de saúde.

O comediante ficou conhecido por diversos papéis que interpretou nas inúmeras emissoras que passou. Lúcio Mauro teve a sua primeira ida para a Rede Globo em meados dos anos de 1966 e seu primeiro papel foi em TV0-TV1, humorístico que fazia paródias da Tv brasileira e contava com a ilustre presença de Jô Soares e Agildo Ribeiro. Além disso, ele também era conhecido por sua amizade única com o também humorista, Chico Anysio.

O velório e última despedida do humorista será realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e será aberto ao público.