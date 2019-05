Arsenal supera Burnley e garante vaga na Liga Europa; United perde para rebaixado

12/05/2019 | 14:06



Com dois gols do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, o Arsenal venceu o Burnley por 3 a 1 fora de casa e garantiu vaga direta para a fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada ao terminar na quinta colocação do Campeonato Inglês.

O time londrino ainda pode se classificar para a Liga dos Campeões caso derrote o rival Chelsea na final Liga Europa deste ano, marcada para o dia 29 de maio, em Baku, no Azerbaijão. A Liga Europa, ao menos, já está garantida pois o Arsenal terminou na quinta posição, com 70 pontos, quatro a mais que o Manchester United, que também estava na briga.

O Arsenal fecharia o torneio em quinto mesmo que perdesse, já que o United tropeçou dentro do estádio Old Trafford contra o já rebaixado Cardiff City, perdendo o jogo por 2 a 0 e encerrando de forma melancólica uma temporada decepcionante no sexto lugar do campeonato nacional. Com isso, o time do técnico Ole Solskjaer terá de jogar a fase preliminar da Liga Europa.

Já garantidos na próxima Liga dos Campeões, os londrinos Chelsea e Tottenham selaram sua participação no Inglês com empates e ficaram na terceira e quarta colocações, respectivamente. O Chelsea empatou sem gols fora de casa contra o Leicester, enquanto que o time do argentino Mauricio Pochettino, finalista da Liga dos Campeões diante do Liverpool, ficou no 2 a 2 com o Everton.

Em jogo de oito gols, o Crystal Palace venceu o Bournemouth (14º) por 5 a 3 no estádio Selhurst Park e terminou a competição na 12ª colocação. Em outra goleada, o Fulham, rebaixado antecipadamente, se despediu na 19º posição com uma derrota em casa por a 4 a 0 perante o Newcastle (13º).

Após começar a temporada na zona de rebaixamento, o West Ham terminou em décimo lugar com a goleada em cima do Watford (11º) fora de casa por 4 a 1. O lanterna Huddersfield deu adeus à temporada com um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Southampton (16º).