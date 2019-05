Claudia Raia dá beijão em Jarbas Homem de Mello durante gravação de programa

12/05/2019 | 14:09



Aconteceu no último sábado, dia 11 a gravação do programa Cultura O Musical onde Jarbas Homem de Mello comanda toda a programação. O programa é uma espécie de reality show da Tv Cultura que busca revelar novos talentos do teatro musical brasileiro.

Vão ser ao todo 36 participantes que vão cantar e dançar em números de peças altamente consagradas! E claro, um time de juízas foi formado e entre elas está nada mais, nada menos do que Claudia Raia, esposa do apresentador.

Mas o que chamou mesmo a atenção durante a gravação foi que além de posar ao lado do marido e participar do programa, Claudia Raia fez algo que surpreendeu todo mundo que estava presente... ela lascou um beijão daqueles no maridão. Que fofos e apaixonados, né?