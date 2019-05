Giovanna Ewbank se emociona ao falar sobre pergunta de Titi: De que barriga que eu nasci?

12/05/2019 | 14:09



Giovanna Ewbank participou do Altas Horas no último sábado, dia 11, e se emocionou ao falar da filha, Titi, que adotou junto com o marido, Bruno Gagliasso, em viagem ao Malaui em 2016. A apresentadora foi perguntada se a filha já havia falado sobre o fato de ser adotada, e como eles conversavam sobre o assunto com ela.

Gio contou que sempre disse a Titi que suas origens e sua história, desde o nascimento, eram importantes:

- Eu tenho essa preocupação de que ela, já desde pequena, saiba que ela veio de outro país, então a gente conta a história dela muitas noites, ela está até um pouco cansada dessa história. Ela já percebe. Ela já me perguntou sobre a barriga. A gente vem sempre se preparando pra esse momento em que ela iria me perguntar da barriga. Pensei em milhares de coisas, mas a gente nunca está preparado de fato pra quando a criança vai perguntar.

A apresentadora, então, contou sobre como foi quando Titi perguntou de onde tinha vindo:

- Eu me lembro que estava em um avião, voltando de [Fernando de] Noronha, e ela falou: Mamãe, se eu nasci do seu coração, de que barriga que eu nasci? Porque todo mundo nasce de uma barriga, né? Contei pra ela que ela nasceu da barriga de um anjo, e falei: Põe a mão na minha barriga. Você tá sentindo alguma coisa? Ela disse que não. Aí falei: Põe a mão no meu coração, tá sentindo alguma coisa? E ela disse: Sim, tá batendo. Eu falei: Pois é, filha, isso que é importante, meu coração tá batendo pra você. Tudo que vem do coração é de muito amor, é de muita verdade, e isso que é importante.

Já emocionada, Giovanna completou:

- Não tinha preparado isso pra hora que ela perguntasse, isso veio de repente. Acho que cada história é uma história. O importante é a gente sempre ser muito verdadeiro e sincero.