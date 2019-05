Kim Kardashian compartilha fotos de seu chá de bebê e se derrete por novo filho: O mais calmo até agora

12/05/2019 | 14:09



Kim Kardashian resolveu compartilhar no último sábado, dia 11, as fotos de seu último chá de bebê, realizado no dia 27 de abril. O tema do evento era um pouco diferente:CBD (Canabidiol) e Meditação, e Kim fez questão de explicar o conceito aos convidados:

- Este ano, porque estou surtando tanto, só quero um tema bem zen para o chá de bebê. Quero massagens, uma cerimônia do chá com cristais e vamos beber uns drinks, já que não estou grávida, disse, segundo informações do site E! News. E agora que o quarto filho da empresária nasceu, nada melhor do que dividir esse momento com os seus fãs, não é?

No Instagram, Kim ainda se derreteu pelo novo filho, que nasceu na última sexta-feira, dia 10:

- Nós celebramos o nosso bebê há uma semana e agora ele está aqui! Ele é tão perfeito! Aqui estão algumas fotos do meu chá de bebê CBD. Eu estava pirando por nada, porque ele é o mais calmo e tranquilo de todos os meus bebês até agora, e todo mundo o ama tanto.

Nos cliques publicados, dá para ver que algumas famosas foram convidadas ao chá, como Paris Hilton, que optou por um vestido azul soltinho e transparente. E até o pequeno Saint apareceu nos cliques. Realmente, pareceu um chá de bebê bem tranquilo, né?