Tatá Werneck se declara para filha no Dia das Mães: Rainha

12/05/2019 | 14:09



O Dia das Mães é um dos feriados mais importantes do ano e, em 2019, está sendo comemorado no dia 12 de maio! É comum aproveitar a ocasião para fazer declarações ás mamães importantes da nossa vida, e é claro que os famosos não ficariam fora disso, né?

Tatá Werneck aproveitou a data para escrever uma cartinha para a filha que está esperando. A apresentadora escreveu:

- Dia das mães. Ainda não sei como é sua carinha, Rainha. Mas você já veio me ensinando muito e nem nasceu ainda. Que eu possa te dar todo o colo que precisa, todo apoio, que saiba não julgar suas escolhas, dizer as palavras certas, te gere a menor quantidade de traumas possíveis pra economizar na terapia. Que você queira desabafar comigo. Que diga pras suas amigas: Pra minha mãe pode falar. Eu conto tudo pra ela. Que eu saiba o limite entre educar e respeitar sua privacidade como mulher com seu próprio jeito e caminho. Que não repita o que não gostaria que fizessem comigo. Mesmo sem perceber. E que daqui a um ano, acorde com seu sorriso pra me lembrar que a partir de hoje serei sua mãe pro resto de nossas vidas! Te amo rainha! (Leia esse post daqui à... Não sei em que idade uma criança aprende a ler. Lembrar de fazer esse curso o quanto antes).