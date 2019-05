No Dia das Mães, Meghan Markle compartilha foto de filho e homenageia princesa Diana

12/05/2019 | 14:09



Meghan Markle, a mais nova mamãe de primeira viagem, compartilhou uma foto fofa mostrando parte do corpo de Archie Harrison, seu filho com príncipe Harry, para comemorar o Dia das Mães! A data foi comemorada, oficialmente, em 22 de março no Reino Unido, mas como nos Estados Unidos a data é outra - no caso, neste domingo, dia 12 - e Meghan é norte-americana, nada mais justo do que ela celebrar o momento, né?

Na página oficial destinada à ela e ao marido no Instagram, a Sussex Royal, foi postada uma foto de Meghan segurando os pezinhos do filho, e a legenda dizia:

- Fazendo um tributo à todas as mães no dia de hoje - do passado, presente e futuras mães, e à aquelas perdidas, mas que serão lembradas para sempre. Nós honramos e celebramos cada uma de vocês. [...] Esse é o primeiro Dia das Mães da duquesa de Sussex.

Além disso, a foto também presta um tributo à mãe de Harry, princesa Diana, já que as flores que aparecem ao fundo da imagem são miosótis, as preferidas da ex-esposa de príncipe Charles. Fofo, né?

O primeiro Dia das Mães de Meghan está sendo comemorado ao lado da mãe da ex-atriz, Doria Ragland, que viajou para a Inglaterra para participar do nascimento do neto, de acordo com a revista People. Uma fonte próxima a família disse:

- Ela está super empolgada. Doria e Meghan são muito próximas. Harry também está se dando bem com ela. Toda nova mãe quer sua própria mãe por perto nesse momento, então é ótimo.