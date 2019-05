12/05/2019 | 13:32



O presidente Jair Bolsonaro se posicionou há pouco contrário ao desconto automático do imposto sindical no contracheque do trabalhador.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bolsonaro afirmou que não quer a volta do desconto no holerite. De acordo com o presidente, os sindicatos são a "coisa que mais atrapalham o Brasil, pois a maioria legisla em causa própria".

Bolsonaro afirmou que pode haver o imposto sindical se o trabalhador optar pelo pagamento via boleto bancário, mas não com um desconto automático no contracheque.