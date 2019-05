Morador de rua é assassinado em Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



12/05/2019 | 13:20



O Polícia Civil de Santo André está em busca do responsável por ter matado um morador de rua, na noite deste sábado (11), na rua Visconde de Mauá, altura do 554, na Vila Assunção. Identificado como Sebastião Lopes dos Santos, 40 anos, o homem morreu no local após ser atingido por disparos de arma de fogo no abdômen e braço direito.

Em depoimento à polícia, as testemunhas afirmaram que, por volta das 20h15, Santos caminhava pela rua quando um homem desceu de um carro modelo Mercedes Benz, de cor prata, e foi na direção da vítima disparando seis tiros. Os vizinhos do entrono disseram ainda que Santos tentou correr, mas caiu poucos metros depois. A PM (Polícia Militar) foi acionada pela população e encontrou Santos já morto, apresentando também ferimento na cabeça por conta da queda.

Embora as testemunhas não tivessem anotado a placa do veículo, imagens de segurança das casas ajudarão a equipe de investigação a identificar o autor do crime que, de acordo com depoimentos, vestida calça jeans, camiseta clara e boné branco de aba preta.

Os vizinhos afirmam ainda que Santos era alcoólico e, ocasionalmente, dormia em casa vazia na mesma rua, próximo ao local do crime, além de que costumava pedir cobertores e alimentos em casas da redondeza.

O corpo foi encaminhado ao setor necroscópico. A perícia foi até o local, entretanto, não localizou cápsulas balísticas. O caso está registrado no 1º DP (Cwntro) de Santo André.

Cidade teve outros três casos com mortes

No dia 4 de abril deste ano, policiais civis do 2º DP (Parque das Nações) de Santo André prenderam o morador de rua José Severino Vieira, 59 anos, responsável por matar um colega na noite anterior, também em situação de rua, conhecido como Diego. Em depoimento à polícia, o acusado assumiu ter cometido o crime após uma discussão. Ele usou um porrete com pregos para atingir a vítima, que dormia em área do Tersa (Terminal rodoviário de Santo André), no bairro Jardim, e depois ateou fogo.

Em janeiro do ano passado, dois mendigos tiveram os corpos queimados após disputa por espaço para dormir na cidade. Três dias depois, Adaildo de Jesus, 43, morreu no Hospital Geral de São Mateus, na Zona Leste da Capital. A mulher de dele, Ducineia da Costa, 47, também foi queimada e permaneceu internada por mais de um mês, até se recuperar. Eles foram alvo do colega de rua Damião Batista de Oliveira, 48, que, após discussão, se dirigiu a um posto de combustível e comprou álcool e isqueiro. Ao retornar ao local, ateou fogo no casal, que estava dormindo e não teve tempo de se defender. O caso ocorreu na Avenida Dom Pedro I, em local próximo ao Terminal da Vila Luzita.



Já em agosto de 2017, Fabio Netto das Neves, 48, e o inglês Michael Steer Renshaw, 50, foram assassinados pelo colega de rua Manoel Almeida da Silva, 46, no bairro Casa Branca, com golpes de barra de ferro. O autor do crime foi preso três dias depois após confessar que reagiu contra a dupla por “vingança”.