Ludmilla é surpreendida com dor na coluna e é levada de ambulância para o hospital

12/05/2019 | 11:17



No último sábado, dia 11, Ludmilla foi surpreendida com uma dor na coluna e teve que ser levada de ambulância para a Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em São Paulo. Segundo informações do colunista Leo Dias, a artista ainda não sabia o motivo da lesão em sua coluna quando tudo aconteceu.

- Não consigo mexer da cintura pra baixo. Tinha dois shows hoje, um eu já perdi e o outro é de madrugada, contou a cantora ao jornalista.

A assessoria de imprensa de Lud publicou um comunicado sobre o cancelamento das apresentações da funkeira:

A assessoria de imprensa e comunicação de Ludmilla informa que, por conta de complicações na coluna - constatado a partir de laudo médico - a cantora não realizará os dois shows agendados para hoje (11) em Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ludmilla já se encontrava na cidade onde realizaria o primeiro show e foi prontamente socorrida, recebendo todo o suporte do contratante. A cantora lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs e todo o público que estaria presente, mas por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente a impediram de fazer o que mais ama: cantar.