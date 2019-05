Mercado universitário

Do Diário do Grande ABC



Duas das principais instituições de ensino superior do Grande ABC, a andreense Fundação Santo André e a são-bernardense Metodista, atravessam grave crise financeira, cuja extensão ameaça a continuidade de ambas. Responsáveis por formar milhares de profissionais, com reconhecida qualidade, ao longo de décadas, foram abaladas pela chegada dos grandes grupos educacionais à região. Fortalecidas por dinheiro de fundos de investimentos e ações negociadas em bolsas de valores, as companhias conquistaram espaço rapidamente. Pergunta-se, porém: a que custo? A reposta começa a ser conhecida, a ensejar atenção imediata de autoridades e sociedade civil organizada.

O cenário de terra arrasada verificado em instituições tradicionais da região após uma década de concorrência dos grandes grupos, como se vê na FSA e Metodista, levanta algumas dúvidas sobre a transformação do ensino universitário em mero serviço comercial. A mercantilização da educação superior, definida pela reorientação do sistema de ensino profissionalizante de acordo com princípios do mercado, pode eliminar da disputa faculdades e universidades que priorizam a qualidade acadêmica em vez do lucro.

O que acontecerá no momento em que apenas as instituições respaldadas por grupos financeiros sobreviverem? Qual o impacto que a baixa qualidade de ensino terá na competitividade do País quando alunos formados por escolas sem estrutura chegarem ao mercado de trabalho? Como ficarão os serviços comunitários prestados pelas unidades educacionais gratuitamente?

Enquanto a prática predatória das grandes corporações educacionais-financeiras destrói o ambiente acadêmico, condenando o ensino e a pesquisa nacionais, o ministro da Educação,Abraham Weintraub, indicado por obscurantista astrólogo brasileiro radicado nos Estados Unidos, corta recursos das universidades públicas e empenha todas as forças da Pasta para combater suposta presença marxista nas instituições, reavivando debate ideológico que as principais potências mundiais abandonaram há pelo menos 60 anos!