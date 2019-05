Estudante andreense vence fase regional de concurso de cartas

Victor Augusto

“Claro que só pode ser o professor (o meu herói). Esse ser que passa conhecimento, que procura ensinar a todos, mas que, infelizmente, nem todos estão dispostos a aprender. O professor, esse ser que faz de tudo para um mundo mais sábio, um mundo em que cada um veja realmente o quão importante é, nesse mundo egoísta, que cada vez mais é cada um por si.” O trecho, que evidencia o reconhecimento a respeito do ofício do educador, foi escrito pelo estudante Artur Longarini Neves, 13 anos, morador de Santo André, em redação vencedora de etapa regional de concurso de cartas do Correios.

O tímido aluno do 8° ano do ensino fundamental do Colégio Pentágono revela que não pensou duas vezes diante da proposta da 48ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas: escreva uma carta sobre o seu herói. “Eles (professores) fazem o aluno ser alguém na vida e o incentivam a ir atrás dos sonhos”, observa Neves. Inclusive o incentivo para participar da competição surgiu dos docentes, diante da considerada boa escrita do jovem, que sonha em ser jornalista. “Foi um tema bom. Tenho carinho por todos os professores que já tive. Apenas coloquei no papel o que sentia.”

A notícia sobre o prêmio foi recebida por Neves na escola. “Nem acreditei, fiquei muito feliz”, destaca o estudante, que tem a “sorte” de ter como mãe um de seus ídolos, a professora da educação infantil Bernardete Longarini Neves, 47. “Chorei de alegria”, diz a docente.

Em etapa nacional, Neves ficou em 18° lugar (resultado divulgado na quinta-feira). A premiação foi em dinheiro – R$ 2.000 para o estudante e R$ 2.500 para a unidade de ensino onde estuda –, verba que já tem destino certo. “Quero juntar e comprar um novo computador”, ressalta.