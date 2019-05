Judocas brasileiros caem nas preliminares em 2º dia do Grand Slam de Baku

11/05/2019 | 21:58



Depois de comemorar dois ouros no primeiro de disputas do Grand Slam de Baku, onde Felipe Kitadai e Rafaela Silva subiram ao topo do pódio de suas categorias na sexta-feira, o judô do Brasil não teve bom desempenho neste sábado na competição realizada no Azerbaijão.

Quatro judocas do País foram para o tatame, mas David Lima (73kg), Eduardo Yudy (81kg), Ketleyn Quadros (63kg) e Ellen Santana (70kg) caíram ainda nas preliminares do evento e fracassaram na tentativa de avançar em suas chaves.

Entre estes competidores, Yudy e Ketleyn estrearam com vitórias na primeira luta, mas em seguida acabaram sendo eliminados por dois medalhistas olímpicos. O meio-médio brasileiro foi superado pelo canadense Antoine Valois-Fortier, bronze em Londres-2012, enquanto Quadros parou na eslovena Tina Trstenjak, ouro no Rio-2016, nas oitavas de final.

Já David Lima (73kg) foi batido por ippon no combate com o português Nuno Saraiva e Ellen Santana (70kg) também recebeu o golpe perfeito da britânica Gemma Howell.

O Grand Slam de Baku será encerrado neste domingo, com mais quatro brasileiros em ação em quatro diferentes categorias de peso: Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Rafael Macedo (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg).

Na sexta-feira, quando o Grand Slam de Baku começou, o Brasil faturou três medalhas. Além dos ouros de Felipe Kitadai (66kg) e Rafaela Silva (57kg), o País conquistou um bronze com Larissa Pimenta (até 52kg).