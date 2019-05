Câmara de Diadema pauta para a sessão de quinta-feira votação das contas de Lauro Michels de 2015

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



12/05/2019 | 07:00



O presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), pautou para a sessão de quinta-feira a votação das contas do prefeito Lauro Michels (PV) referentes ao exercício de 2015, que foram rejeitadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) devido ao calote no pagamento à autarquia municipal responsável pela Previdência dos servidores públicos locais.

O Diário apurou que o clima no Legislativo diademense é de derrubada do parecer do TCE, inclusive, com a possibilidade de apoio dos próprios parlamentares do PT, opositores do governo Lauro. O consenso interno, de governistas e oposicionistas, é o de que a Câmara de Diadema possui longo histórico de aprovação dos balancetes dos chefes dos Executivos, mesmo que com parecer negativo do TCE.

Desde o início dos anos 2000, os ex-prefeitos Gilson Menezes (ex-PSB, hoje PDT), José de Filippi Júnior e Mário Reali (ambos do PT) tiveram contas condenadas, mas foram salvos pelos parlamentares quando os balancetes foram ao plenário, fato que lhes permitiu continuar disputando eleições ao longo dos últimos anos.

A trajetória benevolente aos prefeitos petistas, inclusive, tem sido levada em consideração pela bancada do PT na discussão sobre se vota contra ou a favor às contas de Lauro. Internamente, porém, há quem pontue que as condenações de Filippi e Reali foram mais brandas do que o parecer dado à gestão do verde. No caso dos petistas, o TCE apontara investimentos em educação abaixo do índice mínimo estabelecido pela legislação. No caso do verde, a rejeição foi motivada por calote de R$ 13,43 milhões referente ao não repasse da cota patronal das contribuições previdenciárias ao Ipred (Instituto de Previdência de Diadema).

Por outro lado, os parlamentares também colocam na balança o fato de o próprio Legislativo ter aprovado, quando solicitado por Lauro e até por prefeitos anteriores, parcelamentos de dívidas desse tipo com a autarquia – é pratica corriqueira. “Aqui na casa o clima é favorável (para aprovação das contas). Ele (Lauro) vai ter apoio da maioria, até porque a Câmara de Diadema é democrática e historicamente sempre aprovou as contas dos prefeitos”, antecipou Pretinho.