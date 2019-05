Ato político marca festa de aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



11/05/2019 | 21:28



Em comemoração aos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cerca 1.000 pessoas se reúnem desde a tarde deste sábado em frente a sede da categoria, em São Bernardo, num ato político em defesa a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com extensa programação cultural, com apresentação musical e feira de artesanato, o evento conta com a participação de diversas figuras nacionais do partido que se revezam no palco em discurso contra o atual governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Em sua fala, o ex-presidenciável Guilhermes Boulos (Psol) criticou os recentes cortes promovidos pelo Ministério da Educação em universidades federais de todo o País e citou como exemplo a importância do sindicato em grandes lutas promovidas pela classe trabalhadora. “As greves do Grande ABC ajudaram a derrotar 21 anos de um regime de ditadura”.

O ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, aproveitou a oportunidade para pedir que simpatizantes do partido e de outras legendas ligadas a esquerda mantenham firme os protesta na luta pela liberdade do ex-presidente. “Precisamos manter a resistência e não perder a esperança de ver Lula livre.

A declaração foi feita horas após a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedir ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para que o petista cumpra o que resta da pena imposta no caso do triplex em regime aberto.

Segundo os advogados do ex-presidente, o pedido feito ao STJ foi protocolado na noite desta sexta-feira. Em abril deste ano, a 5 Turma do STJ manteve a condenação de Lula, mas reduziu a pena para 8 anos e 10 meses. Foi com base nessa decisão que a defesa agora diz ter apresentado ao STJ os chamados embargos de declaração.