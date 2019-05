11/05/2019 | 21:25



O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, disse em seu Twitter que seu grupo político tem "muito mais força, inclusive de cooperação internacional" e que recebeu "com alegria" a notícia de que a China ajudará na busca de uma solução para a crise no país.

O líder oposicionista ainda afirmou que mantém conversas com as Forças Armadas, com o presidente da Colômbia, Iván Duque, e com o Grupo de Lima, cúpula de países da América formada justamente para enfrentar a crise na Venezuela.

As declarações de Juan Guaidó foram dadas após os protestos esvaziados da tarde deste sábado, 11.