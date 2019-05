Pagenaud supera Dixon no fim e vence etapa da Indy; brasileiro Leist fica em 4º

11/05/2019 | 21:23



O piloto francês Simon Pagenaud venceu neste sábado a etapa de Indianápolis da Fórmula Indy e se tornou o quinto ganhador diferente em cinco provas na temporada da categoria norte-americana. Ajudado pela chuva e arriscando bastante, o piloto da Penske cresceu com a pista molhada e conseguiu sua primeira vitória na Indy desde 2017.

Largando em oitavo no grid, Pagenaud contou com boa estratégia da sua equipe e colocou pneus de chuva logo no início da precipitação, o que lhe deu vantagem sobre os seus oponentes. O neozelandês Scott Dixon, que liderou grande parte da prova pela Ganassi, estava mais de seis segundos a frente do francês com 15 voltas para o fim e foi superado pelo rival na penúltima volta da prova.

O inglês Jack Harvey, da equipe Meyer Shank, completou o pódio na terceira posição, enquanto o brasileiro Matheus Leist, da Foyt, ficou na quarta colocação - a melhor na sua carreira na Fórmula Indy. O norte-americano Spencer Pigot e o britânico Ed Jones, ambos da Carpenter, terminaram nos respectivos quinto e sexto lugares.

Outro brasileiro do grid da Indy e companheiro de equipe de Leist, Tony Kanaan continua fazendo uma temporada apagada e terminou na 20ª colocação. Se preparando para as 500 Milhas de Indianápolis, que acontecerá no dia 26 de maio, Hélio Castroneves fez sua estreia na temporada da Fórmula Indy e terminou a prova na 21ª colocação com um carro da Penske.

Mesmo ficando em 15º lugar neste sábado, o norte-americano Josef Newgarden se mantém como líder na temporada da Fórmula Indy, com 182 pontos. Dixon assumiu a segunda colocação, com 176, Alexander Rossi - que terminou a prova em 22º - caiu para terceiro, com 146, e Simon Pagenaud subiu para a quarta, com 138.

Matheus Leist, melhor brasileiro na classificação, está em 16º, com 78 pontos. Já Tony Kanaan é o penúltimo entre os pilotos regulares - está em 22º, com 66 pontos.

A próxima prova na temporada da Fórmula Indy é a 103ª edição das tradicionais 500 Milhas de Indianápolis, no dia 26 de maio.