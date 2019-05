Brincadeiras de ontem, eternas brincadeiras

Ademir Medici



Nas nossas férias fizemos curso maravilhoso no novo espaço da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa, em Santo André. Fica na Vila Valparaíso. Foi inaugurado dia 26 de abril. Vale conhecer. Nome do curso: história ambiental local, que faz parte do projeto Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes.

Só pelo título dá para imaginar a beleza do curso. E uma das expositoras foi a pesquisadora Maria Claudia Ferreira, do facebook Santo André, Ontem e Hoje. Várias surpresas, em especial quando foram postas no telão fotos de uma gincana realizada em 1974 entre alunos e professores da Escola Estadual Professor Paulo Sinna, da Vila Tibiriçá.

Há 45 anos, Marina Moreno e Raimundo Villanueva Facundo reviveram brincadeiras infantis. Roberto Molero recuperou as fotos, divulgando em dobradinha com a Cláudia.

Os mais experientes logo identificarão cada brincadeira.

Deixamos aos jovens o desafio de decifrá-las. Amanhã publicamos outras, e revelamos os nomes das de hoje, de um tempo absolutamente não digital e que todos da época guardam com muito carinho na memória.

HISTÓRIA AMBIENTAL LOCAL

Expositores

Da Escola Ambiental, Stella Maria Siste, Paula Regina Padial Hirak e Karol Ferreira Santos

Do Museu de Santo André, Leonice Mantovani Parajara e Paulo Tacio

Do Facebook Santo André, Ontem e Hoje, Claudia Ferreira

As fotos nos foram enviadas pela Karol.

Novo endereço do Centro de Referência em Educação Ambiental: Rua Igarapava, 250, Valparaíso, em Santo André.

Interação com Facebook

‘A gargalhada do empresário assassinado’

O delegado encara o investigador. E solta uma pergunta para iniciar o diálogo de plantão.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 12 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos...

Sexta-feira, 12 de maio de 1989 – ano 32, edição 7063

Santo André – Minirreforma da Prefeitura entra em vigor.

Indústria – Basf anuncia duas novas unidades em São Bernardo: uma fábrica de resinas e outra de tintas.

Ponto de Vista (Alexandre Takara) – A História é dinâmica e contraditória, como são contraditórias e dinâmicas as atividades humanas.

Nova Diretoria – Valter Moura assume a presidência da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo). Na parede, uma faixa: ‘Desde 1944 na defesa da livre iniciativa’.

Data – Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema comemora 30 anos.

Música – Trombonista Bocato, o músico revelado na Vila Baeta Neves, em São Bernardo, lança o LP Abruxa-te, em noite de gala no Teatro Municipal de Santo André.

Em 12 de maio de...

1564 – Ata da Câmara de São Paulo traz registros sobre a extinção da Vila de Santo André da Borda do Campo, ocorrida quatro anos antes, em 1560. Segundo os registros, há 15 anos os índios tamoios e tupiniquins atacavam Santos, São Vicente e Santo André. Devastavam roças e canaviais. Tornavam prisioneiros povoadores, escravos e buscavam mulheres brancas.

1914 – Josephina Celeste Angeli nasce em São Bernardo. A tia Pina, filha de Leone Angeli e Margarida Dusi, loteadores de Vila Dusi, no Centro. Ela se casou com Armando Zampieri em 1938 e foi eleita Mãe do Ano na década de 1970.

1919 – Anúncio: sítio para vender. A uma hora distante da Estação São Bernardo, hoje Santo André. Sete alqueires de terra. Preço baratíssimo. Ver e tratar na Vila de São Bernardo com Carlos Henbel.

Nota – Vila de São Bernardo, atual Centro de São Bernardo ‘do Campo’, que é cortado pela legendária Rua Marechal Deodoro.

Do noticiário do Correio Paulistano: Epitácio Pessoa, presidente eleito do Brasil, seguiu para Paris; o projeto alemão da constituição da Liga das Nações.

Hoje

Dia das Mães (não se esqueçam!)

Dia da Enfermagem e do Enfermeiro

Santos do dia

Nereu, Aquiles e Pancrácio. Mártires.

