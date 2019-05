São Caetano amarga a segunda derrota

Da Redação



11/05/2019 | 20:03



Os torcedores do Azulão amargaram preocupante derrota ontem no Anacleto Campanella, após o time perder por 1 a 0 para o Cianorte, do Paraná. A disputa foi válida pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A equipe do São Caetano fica em situação delicada, já que a competição tem tiro curto, com apenas seis jogos. Sem os três pontos, e com a segunda derrota seguida, o time da região ocupa a última colocação do grupo A16. Na outra ponta, o Cianorte manteve os 100% de aproveitamento e ‘respira’ na liderança isolada. Esse foi o primeiro confronto entre os dois.

Apesar de o São Caetano ter começado com maior posse de bola, a primeira chance foi criada pelo adversário. Logo no fim do primeiro tempo, Wesley marcou para o time do Paraná – o gol da vitória. Já com o psicológico abalado, o time paulista encontrou ainda mais dificuldades em criar jogadas no segundo tempo.

A última participação do Azulão na Série D, em 2015, dos seis jogos em casa, o time venceu quatro.

PRÓXIMAS PARTIDAS - Os dois times voltam à campo no sábado, às 16h, pela terceira rodada. O São Caetano recebe o Atlético Tubarão no Anacleto Campanella, enquanto o Cianorte enfrenta o Caxias, no Centenário.