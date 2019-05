Rafa Brites tem momento de intimidade interrompido pelo filho

11/05/2019 | 18:09



Rafa Brites mostrou que é gente como a gente e que também é interrompida pelo filho quando está em um momento pra lá de íntimo no banheiro. A apresentadora compartilhou neste sábado, dia 11 uma foto em que está sentada no vaso sanitário e seu filho Rocco, fruto da sua relação com Felipe Andreoli aparece todo sorridente sentadinho no chão com um livro nas mãos. Na legenda, Rafa compartilhou:

- Sobre ser mãe. Entendedoras entenderão!

E parece que quem é mãe realmente entendeu o recado. Fernanda Gentil e Fernanda Rodrigues fizeram questão de interagir com a publicação e comentaram o quanto entendem essa situação que Brites estava passando. Mas não é só de glamour que uma mamãe famosa vive mesmo!

Não faz muito tempo que Rafa foi flagrada por um paparazzi quando estava fazendo um passeio despretensioso com o pequeno e por algum motivo ele deu o maior piti em um shopping. Dias depois do ocorrido, a apresentadora até apareceu para explicar a todos o que de fato tinha acontecido!