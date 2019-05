Após sequência de fotos sensuais, Cleo posa toda trabalhada no neon

11/05/2019 | 18:09



Cleo Pires aproveitou as suas redes sociais nos últimos dias para compartilhar uma sequência de fotos fazendo divulgação para uma marca onde ela se encontra totalmente trabalhada no maiô cavado. A morena apareceu de maiô branco, top com mangas longas e calcinha cavada na cor pink, e também com um look que a atriz preferiu remeter a legenda até para o Carnaval porque estava trabalhado nas franjinhas na parte superior da blusinha com bastante brilho.

Mas desta vez, Cleo parece ter amenizado apenas para a colocação de mais roupa porque o look mesmo está nada discreto. A artista compartilhou uma foto em seu Instagram neste sábado, dia 11 em que aparece combinando a calça, blusão, tênis e copo com a mesma cor toda trabalhada no neon. Na legenda a morena aproveitou para brincar com os seus fãs e abriu uma enquete:

- Se você fosse eu nessa foto, qual seria a sua legenda?

A. Sábado é de amarelo, bebê.

B. Quando me dizem que eu só quero aparecer e acham que é uma ofensa.

C. Neon Demon

D. Pessoa: você gosta de neon? Eu:

E. Todas as alternativas acima!

Uma coisa a gente não pode negar, com muita ou pouca roupa a Cleo continua simplesmente maravilhosa!