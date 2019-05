Di Ferrero desabafa sobre a repercussão no Show dos Famosos

11/05/2019 | 17:09



Di Ferrero participou no último domingo, dia 5 do quadro Show dos Famosos do Domingão do Faustão e como de costume do quadro, os artistas estão fazendo algumas homenagens musicais e o cantor decidiu colocar em prática na sua apresentação o vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, mas o que ele não esperava é quem uma avalanche de memes iria aparecer após a sua apresentação.

Em uma entrevista para O Globo, Di comentou o quanto foi desafiador dar vida ao ídolo e o quanto é difícil conseguir conciliar a sua agenda totalmente agitada com as participações e ensaios no programa.

- Realizei um sonho, mas as pessoas levaram um susto. Homenagear Kurt foi um desafio. Quando escolhi, achei quera um cata que tinha mais a ver comigo, mas descobri que não era tão simples assim. Estou dado um jeito de arrumar tempo para tudo. Além dos shows, vou lançar um single novo em junho. A música está pronta, mas ainda preciso gravar o clipe. Ela faz parte do meu álbum que terá duas partes. É bacana ver que está tudo se misturando: nos show,s, as pessoas estão pedindo para que eu toque músicas que apresento no quadro.

O artista que é casado com Isabelli Fontana afirma que a amada o apoia em absolutamente tudo e ele contou também como é a sua relação com os dois enteados, Zio de 16 anos de idade e Lucas de 12 anos de idade.

- Ela me apoia em tudo! Nesse processo, estou tendo uma coach particular que quer participar de tudo. Passa a letra e a música comigo e me ajudou muito quando cantei em italiano, porque ela morou em Milão por muito tempo. Ela quer estar presente em todas as etapas. É a fã numero um! As crianças curtem muito. O Kurt Cobain foi um pedido deles. Mesmo o Zion, que não mora do Brasil, está conseguindo participar. Ele me pede vídeos imitando a voz dos homenageados ou vídeos em que apareço já caracterizado, mas cantando minhas próprias músicas ou pagodes dos anos 90.

Pelo visto, Di Ferrero tem realmente uma fã numero um na sua vida, mas o que ele não esperava é que os seus próprios fãs musicais fariam ele virar um meme na web. Os internautas acabaram achando a caracterização feita no cantor um pouco a desejar e o compararam com o torcedor misterioso da Copa do Mundo de 2018. Você também achou que parece?