Santo André lança programa itinerante de lazer

Da Redação



11/05/2019 | 17:09



O CEU Ana Maria recebeu neste sábado o lançamento do programa Mais Lazer, a mais nova opção de passeio para toda a família em Santo André nos fins de semana. O evento itinerante do Departamento de Lazer da Secretaria de Cultura será desenvolvido nos parques, praças e ruas da cidade.

Amanhã, das 10h às 16h, será a vez do Parque Antônio Flaquer (Ipiranguinha), receber as atividades do Mais Lazer. A programação em outros locais da cidade será divulgada pela Prefeitura na semana de realização de cada evento.

“É um projeto de suma importância para Santo André. Nós entendemos que um espaço como esse, assim como diversas praças na cidade, poderia ser utilizado para trazer lazer para a população. Esse projeto vai fazer com que os moradores de comunidades que não têm muita opção de lazer possam participar de diversas atividades aos finais de semana”, afirmou o vice-prefeito e superintendente da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários, Luiz Zacarias.

Além de uma van que toca músicas de diversos estilos, o Mais Lazer conta com brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, espaço para manbol (um jogo criado no Pará), mesa para ping-pong, cama elástica e brinquedos infantis, todos acompanhados por monitores.

“O lançamento desse projeto visa alimentar a programação municipal aos finais de semana para que as crianças, jovens, adultos e os mais adultos ainda sintam-se acolhidos em uma Santo André que respeita o lazer, a arte e todo tipo de cultura aqui na cidade”, afirmou a secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz.