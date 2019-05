PMs salvam bebê de 45 dias engasgada

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



11/05/2019 | 16:32



Uma bebê de 45 dias foi salva na manhã deste sábado por policiais militares após se esgargar durante o aleitamento materno, em São Bernardo. A recém-nascida que estava sem respirar recebeu os primeiros socorros no meio do trânsito a caminho do hospital.

O caso aconteceu na Rua Joaquim José Maia, no bairro Ferrazópolis, por volta das 12h. Os cabos Silmara Fernandes Melo e Alexandre Berteloni estavam em patrulhamento quando foram abordados por duas pessoas, sendo que a uma carregava em seus braços uma bebê sem respirar.

Ao observar os gritos de socorro dos moradores, os policiais logo agiram para prestar atendimento a vítima que estava desfalecida, apresentando parada respiratória e com o rosto roxo por conta da falta de ar, provavelmente provocada pelo leite engasgado.

Frente ao desespero da mãe, os policiais militares aplicaram a manobra de Heimlich para desengasgar o recém-nascido. Após três minutos de atendimento, a criança voltou a ter consciência com consequente desobstrução de suas vias aéreas, sendo encaminhada imediatamente a UPA Jardim Silvina.

Foi uma sensação emocionante. Em 15 anos de corporação nunca tinha passado por uma experiência semelhante”, disse a cabo Silmara que é mãe de uma menina de quatro anos. “Às véspera dos dias da mãe foi uma presente para todos, inclusive, para o Cabo Berteloni que é pai também de uma menina”, conta.

Após o atendimento médico, a pequena Manuella Freire foi liberada sem qualquer sequela acompanhada de sua mãe Joyce Freire.