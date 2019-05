Anitta revela que descobriu números que nem sabia após ler a sua biografia

11/05/2019 | 16:09



Maisa Silva recebeu em seu programa deste sábado, dia 11 dois convidados de peso - Anitta e Marcelo Tas. O papo foi extremamente descontraído e a apresentadora cantou, dançou e riu muito durante toda a entrevista.

A funkeira foi questionada por Maisa sobre a sua biografia não autorizada, e ela não fugiu da raia e respondeu na lata!

- Essa biografia não autorizada [Furacão Anitta] que foi autorizada, foi feita pelo Léo [Dias]. Gostaria até de ter alguma coisa com essa biografia financeiramente porque eu sei que está rendendo muito e não estou fazendo parte disso (risos). Léo é um jornalista e resolveu falar da minha vida... eu respeitei e deixei ele fazer o trabalho dele. Fiz o meu trabalho como artista respondendo os questionamentos sobre os fatos que aí estão. Fora isso, eu não tenho nada a ver com a biografia! Já deu muito trabalho esse negócio, gente! Cheguei até a descobrir uma coisa ao ler o livro que eu não sabia e ele acertou em cheio, acredita?

Já Marcelo Tas relembrou alguns dos seus personagens clássicos exibidos na televisão: Professor Tiburcio, Telekid e a roupa clássica acompanhada dos óculos escuros que ele apresentou por anos no CQC.

E acredite se quiser, Maisa fez todo mundo levantar do sofá! Anitta aproveitou para ensinar a sua música Bang para Marcelo Tas, a apresentadora e Oscar Filho. Que momento incrível para a televisão brasileira!

- Eu vou ensinar o mais básico que é o refrão, mas vocês vão ter que rebolar.

Logo em seguida da performance do grupo, alguns convidados da plateia foram pra ferente do palco e dançaram para a cantora avaliar. Que coragem, hein!

A dupla também participou do game do dia que foi dividido entre o time feminino: Maisa e Anitta, e o time masculino: Tas e Oscar Filho. Era necessário colocar um plástico na boca (parecido com aqueles de dentista) para deixar os lábios bem abertos e depois falar uma frase para a pessoa do seu time. A regra era clara: ganhava quem entendia melhor o parceiro. O plástico serviu para dificultar o entendimento do outro e fez muito efeito porque rendeu ótimas risadas entre eles.