Premiê italiano não reconhece Guaidó como presidente interino da Venezuela

11/05/2019 | 15:59



O premiê italiano, Giuseppe Conte não reconhece o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, por razões "formais" e "jurídicas".

Em entrevista ao jornal La Stampa, o premiê, no entanto, também não poupou críticas a Nicolás Maduro, quem, para ele, não tem "legitimidade democrática".

Conte afirmou não querer contribuir com qualquer "radicalização" dos lados envolvidos na crise política da Venezuela, o que favorecia uma "espiral de violência, com o resultado de tornar as condições para as pessoas ainda mais dramáticas".

O governo da Itália está dividido sobre a questão venezuelana. Os Estados Unidos e vários países europeus têm reconhecido Juan Guaidó como presidente interino.

Fonte: Associated Press.