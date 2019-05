Multidão sai às ruas de Caracas para protestar contra Maduro

11/05/2019 | 14:42



Uma modesta multidão de venezuelanos saiu às ruas da capital do país neste sábado para apoiar a oposição, que comanda a Assembleia Nacional da Venezuela, que renova as pressões sobre o governo do presidente Nicolás Maduro. A marcha foi organizada pelo líder opositor Juan Guaidó, que se autointitulou presidente interino da Venezuela em janeiro.

É a primeira manifestação pública da oposição depois que o vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano, foi detido pelas forças de segurança ligadas a Maduro. Outros líderes opositores buscaram abrigo em embaixadas de outros países em meio a renovados temores de repressão do governo venezuelano.

Neste sábado, Guaidó discutiu para cerca de mil pessoas que estavam reunidas em Caracas, um número menor do que o observado em outras ocasiões. Maduro sustenta que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a extrema direita venezuelana estão tentando promover um golpe de Estado para explorar o petróleo do país. Fonte: Associated Press.