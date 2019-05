Yanna Lavigne conta o que mudou em sua vida após o nascimento da filha, Madalena

11/05/2019 | 14:09



Yanna Lavigne que mantém um relacionamento com Bruno Gissoni são os pais da pequena Madalena que ainda vai completar 2 aninhos de idade ainda este mês. Em uma entrevista para o jornal O Globo, a atriz contou que com a chegada da princesinha da casa ela começou a ter uma série de questionamentos.

- O olhar que tenho sobre as pessoas e a minha relação com o mudo mudaram. Com o nascimento dela, comecei a questionar minhas atitudes e escolhas. Ainda estou aprendendo a lidar com tantos questionamentos.

E ainda existem pessoas que dizem que ser mãe é fácil, né? A atriz que vive Laura em O Sétimo Guardião, comentou também para a publicação que educar a pequena em tempos de redes sociais é uma grande preocupação e que torce muito por um futuro melhor para Madalena viver.

- Quero mostrar para ela o quanto as redes sociais e a superexposição lançam a pessoa para da realidade de uma maneira cruel e silenciosa. Vou sempre estimulá-la a zelar pelo olho no olho, essa é a base. Espero que [o futuro] seja com menos superficialidade e liquidez nas relações entre as pessoas. A educação da Madalena é baseada no respeito ao próximo e ao meio ambiente.