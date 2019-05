Viviane Araújo se fantasia de diabinha sexy e recebe elogios na web!

11/05/2019 | 14:09



Viviane Araújo não cansa de esbanjar seu lado sensual! Na última sexta-feira, dia 10, a atriz publicou uma foto em seu Instagram se preparando para um festa à fantasia. A roupa escolhida: Diabinha sexy, com direito a chifrinhos, calda e bota com um salto poderoso. Na legenda, Vivi escreveu:

- Festa! Vamos curtir!

É claro que o clique rendeu vários comentários, né? Alguns seguidores escreveram coisas como:

- Que mulher, meus amigos, que mulher!

- Arrasou! Se não é pra causar nem aparece, né?

- Assim até eu quero ir pro inferno!

Além da foto do look, Vivi também compartilhou mais uma imagem, essa com as outras pessoas presentes na festa, entre elas, Taís Araújo. A atriz, por sua vez, estava com um body e legging de cores neon, em um estilo que lembra muito o filme Flashdance, dos anos 1980.

Lembrando que recentemente, Vivi esteve envolvida em uma polêmica envolvendo seu ex, Belo, e a atual dele, Gracyanne Barbosa.