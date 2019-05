Britney Spears é flagrada saindo de audiência de custódia descalça

11/05/2019 | 13:09



Além de ter sido recentemente internada em uma clínica psiquiátrica, Britney Spears tem mais um problema para resolver: a cantora está no meio de uma briga judicial entre seus pais, Lynne e Jamie Spears, por sua custódia legal. Para quem não sabe, Jamie é o tutor de Britney desde 2008, quando ela teve um colapso mental e precisou ser internada, e desde então ele é quem cuida de tudo relacionado á carreira da cantora. Durante a audiência, a própria Brit tentou suavizar o controle do pai, em uma tentativa de alcançar um grau maior de emancipação.

Na última sexta-feira, dia 10, Britney e sua mãe, com quem ela recentemente se reaproximou, foram flagradas indo ao tribunal em Los Angeles, nos Estados Unidos, para ter uma audiência com o juiz e decidir os rumos de sua custódia, segundo informações do site TMZ. No local, vários fãs protestavam contra a internação da cantora, já que acreditam que ela foi compulsória e decidida por Jamie - esse movimento tem até um nome entre os fãs, Free Britney, ou Libertem a Britney.

O que mais chamou a atenção dos fãs da cantora foi o estado em que ela saiu da audiência: Britney estava andando na rua descalça. Muitos acreditam que essa foto mostra que, apesar de ter deixado a clínica psiquiátrica, a saúde dela não está nada bem.

Na audiência, Lynne pediu para ter acesso aos documentos médicos de Britney, mas a única coisa divulgada pelo tribunal até o momento é que foi pedido, ao juiz, uma avaliação feita por um profissional. Não se sabe ainda que tipo de avaliação será feita, mas provavelmente envolve uma análise do estado mental de Britney, segundo parâmetros delimitados pelo pai da cantora. Além disso, ela também pediu por mais liberdade em relação á custódia, mas o pedido foi negado pelo juiz.

Jamie Lynn Spears

A irmã de Britney, Jamie Lynn, aproveitou o dia da custódia para publicar uma foto fofa da irmã, mostrando seu apoio, mas acabou recebendo um comentário não muito bom de um de seus seguidores. O internauta escreveu:

Entendi, você está com medo de perder sua pensão.

Jamie Lynn não levou o desaforo para casa, e fez questão de responder o seguidor, se defendendo:

Boa tentativa, mas eu nunca recebi nada da minha irmã. Aquele é o dinheiro fruto do trabalho duro dela, e eu não devo pegar um centavo disso. Eu não gastaria um dinheiro que não ganhei.