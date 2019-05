Sheron Menezzes aparece chorando após cachorro ter destruído presente de Dia das Mães: - Arrasada

11/05/2019 | 11:10



Sheron Menezzes fez um desabafo em seus Stories do Instagram na última sexta-feira, dia 10. A atriz ganhou um presente de Dia das Mães feito à mão do filho, Benjamin, mas acabou esquecendo do mimo em algum lugar da casa. Quando Sheron voltou após ter cuidado do menino, de quase dois anos de idade, viu que o presentinho tinha sido rasgado pelo seu cachorro.

- Ai, gente. Eu estou arrasada. Primeiro eu estou feliz. Hoje eu recebi o primeiro presente de Dia das Mães, foi um trabalhinho na creche. Estava toda emocionada, fiz foto e tudo. Aí fui botar Benji no banho para dormir, e o meu cachorro pegou e rasgou tudo. O meu primeiro trabalhinho. Eu estava tão feliz, tão emocionada com isso. Idiota também, eu não guardei, lamentou.

Depois, a atriz disse que tentará consertar o presente de alguma forma, e que mesmo com a traquinagem, ainda ama o seu cachorro. Tadinha, né?