Carlinhos Maia é acusado de trair o noivo e amiga parece confirmar história ao tentar defendê-lo, entenda!

Carlinhos Maia deu o que falar na internet na última semana! O humorista foi acusado de ter traído o noivo, Lucas Guimarães, há cerca de dois anos. Acontece que, até então, tinha sido só uma história que surgiu na web - ou pelo menos era, até que o rapaz que supostamente ficou com Carlinhos aparecer para dar a sua versão dos fatos.

Por meio de seu Instagram, o rapaz, chamado Viegas Lino, contou que estava sofrendo muitos ataques nas redes sociais por conta desses rumores. Viegas foi acusado de tentar destruir um relacionamento e até recebeu mensagens de amigos do próprio comediante. Mas Thayse Teixeira, uma das amigas de Carlinhos, pareceu confirmar toda a história ao enviar áudios para Viegas, afirmando que Lucas, o noivo, sabe de tudo o que aconteceu no passado.

- Carlinhos vai casar e Lucas sabe de tudo o que aconteceu no passado. Eles se aceitam dessa forma, sabe? Com o devido perdão ao que cabe, porque perdoar é isso. Não é esquecer, é lembrar sem dor, teria dito Thayse em áudios supostamente enviados a Viegas.

Tempos depois, Carlinhos resolveu fazer um desabafo em seu Instagram, dizendo que ficou um ano separado de Lucas e que histórias como essas irão surgir porque ele está em um bom momento profissional e pessoal.

- Desde a primeira vez que eu vim aqui, você já conheceu o Carlinhos real. Acredite que existem montagens, muitas coisas ruins que só aparecem quando a pessoa está aqui no auge. Lembrem-se sempre: quanto mais você dá ênfase, quanto mais você bate palma para maluco, mais credibilidade você dá. Às vezes, falamos tanto que esquecemos de falar do passado e de pesquisar a vida do outro. No meu caso, eu vou casar. Tenho dez anos de história. Nesses dez anos, vocês acham que foi só amor? Não. Quem me acompanha desde o início e viu minhas entrevistas, viu que o Lucas já disse Teve um momento que o Carlinhos se deslumbrou. Ficamos um ano separados. Todos os nossos amigos sabem. [...] Eu não minto para os meus seguidores. Só poupo eles de coisas insignificantes. Nós somos muito maiores que isso. Nosso trabalho é muito mais bonito do que qualquer fofoca. E sabe o que é mais bonito no amor? O amor é paciente, é tranquilo e conhece o amor. Para quem nunca amou, vai ser difícil entender o que é.

Ele também disse que aprendeu muito durante o tempo em que ficou afastado de Lucas.

- Esse ano que eu fiquei solteiro foi o ano mais importante para a nossa relação ser o que é hoje. Uma relação de verdade, que passou por muitos altos e baixos, como toda relação. Tem gente que acha que a vida é perfeita. É preciso viver, é preciso errar para poder amar.

